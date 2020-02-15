Yeniden dizayn edilen sınıfa Güneydoğu gazisinin ismi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeniden dizayn edilen sınıfa Güneydoğu gazisinin ismi verildi - Son Dakika

Yeniden dizayn edilen sınıfa Güneydoğu gazisinin ismi verildi

7 saat önce

ERZURUM Gençlik Harekatı Platformu, Yakutiye ilçesindeki lisede bir sınıfı yeniden dizayn ettirdi.

Yeniden dizayn edilen sınıfa Güneydoğu gazisinin ismi verildi, System.String[]

ERZURUM Gençlik Harekatı Platformu, Yakutiye ilçesindeki lisede bir sınıfı yeniden dizayn ettirdi. Sınıfa, 2012 yılında Siirt'te uzman çavuş olarak görev yaparken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayına basıp iki ayağını kaybeden gazi Yahya Kemal Calayır'ın ismi verildi.

Merkezi İstanbul'da bulunan Erzurum Gençlik Platformu, Yakutiye Atatürk Anadolu Lisesi'nin 10-D sınıfını yeniden dizayn ettirdi. Baştan aşağı yenilenen sınıfta kullanılan sıra, masalar ve malzemeler de değiştirildi. Yeniden düzenlenen sınıfın açılışı için tören düzenlendi. Törene Erzurum Gençlik Platformu Başkanı Yunus Emre Kavaz, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra sınıfa adı verilen gazi Yahya Kemal Calayır da katıldı.Tek amaçlarının gençlerin daha iyi ortamlarla yetişmesine katkı sağlamak olduğunu belirten Yunus Emre Kavaz, eğitimin önemine dikkat çekti. Gazi Yahya Kemal Calayır, ismi verilen 10-D sınıfının öğrencileriyle birlikte kurdeleyi keserek açılışını yaptı.


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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:02 Kaynak: DHA
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