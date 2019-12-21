"Yeniden Doğuş" atık malzemelerle tasvir edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yeniden Doğuş' atık malzemelerle tasvir edildi - Son Dakika

"Yeniden Doğuş" atık malzemelerle tasvir edildi

6 saat önce

"Barrio la Palestina"da mahalle sakinleri, plastik atıklardan yaptıkları eserlerle Hristiyan teolojisinin merkezi bir konusu olan Hz. İsa'nın Yeniden Doğuş (Nativity) sahnesini tasvir etti.

"Barrio la Palestina"da mahalle sakinleri, plastik atıklardan yaptıkları eserlerle Hristiyan teolojisinin merkezi bir konusu olan Hz. İsa'nın Yeniden Doğuş (Nativity) sahnesini tasvir etti. Zümrüt yeşili piramit ve plastik şişe kapaklarından yapılmış duvar resimleriyle tamamlanan Parthenon'un bir kopyasını oluşturmak için 13.000 şarap şişesi ve 20.000 yumurta kartonu kullanıldı. Gece aydınlatılan eserler ziyaretçi akınına uğruyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan topluluk başkanı Luis Fernando Parra, projenin geri dönüşüm ve çevrenin korunması konusunda farkındalık yaratmayı amaçladığını belirtti.

Yeniden Doğuş atık malzemelerle tasvir edildi

Değerli Taş, Doğuş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:49 Kaynak: AA
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