Son Dakika Haberleri: Yeniden) Drone'li Hırsızların 6'sı Tutuklandı

Yeniden) Drone'li Hırsızların 6'sı Tutuklandı

42 dakika önce

Haber: Müslüm SARIYAR / İstanbul DHA İstanbul ve Bilecik'te yaklaşık 32 kilo altını çalan drone'li hırsızlık çetesi üyesi 11 kişi polis operasyonuyla yakalanmıştı.

Yeniden) Drone'li Hırsızların 6'sı Tutuklandı, System.String[]
Haber: Müslüm SARIYAR/ İstanbul DHA 

İstanbul ve Bilecik'te yaklaşık 32 kilo altını çalan drone'li hırsızlık çetesi üyesi 11 kişi polis operasyonuyla yakalanmıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Asayiş şube müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından daha önceden tespit edilen adreslere yönelik yapılan baskınlarda biri kadın 11 kişi gözaltına alınmıştı. 

Görüntü Dökümü:

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Hırsızlık anının güvenlik kamerası

Operasyondan görüntüler

Şüphelilerin polis merkezinden çıkışı 

16.02.2019 - 13.58 Haber Kodu : 190216102

16.02.2019 - 14.04 Haber Kodu : 190216103

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:33 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
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