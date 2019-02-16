Yeniden) Drone'li Hırsızların 6'sı Tutuklandı
42 dakika önce
Haber: Müslüm SARIYAR / İstanbul DHA İstanbul ve Bilecik'te yaklaşık 32 kilo altını çalan drone'li hırsızlık çetesi üyesi 11 kişi polis operasyonuyla yakalanmıştı.
Haber: Müslüm SARIYAR/ İstanbul
DHA
İstanbul ve Bilecik
'te yaklaşık 32 kilo altını çalan drone'li hırsızlık çetesi üyesi 11 kişi polis operasyonuyla yakalanmıştı. Gayrettepe
Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Asayiş şube müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri tarafından daha önceden tespit edilen adreslere yönelik yapılan baskınlarda biri kadın 11 kişi gözaltına alınmıştı.
Görüntü Dökümü:
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Hırsızlık anının güvenlik kamerası
Operasyondan görüntüler
Şüphelilerin polis merkezinden çıkışı
16.02.2019 - 13.58 Haber Kodu : 190216102
16.02.2019 - 14.04 Haber Kodu : 190216103
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:33 Kaynak: DHA
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