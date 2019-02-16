Yeniden) Drone'li Hırsızların 6'sı Tutuklandı
39 dakika önce
İSTANBUL ve Bilecik'te yaklaşık 32 kilo altını çalan drone'li hırsızlık çetesi üyesi 11 kişi polis operasyonuyla yakalanmıştı.
İSTANBUL ve Bilecik
'te yaklaşık 32 kilo altını çalan drone'li hırsızlık çetesi üyesi 11 kişi polis operasyonuyla yakalanmıştı. Gayrettepe
Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Asayiş şube müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri tarafından daha önceden tespit edilen adreslere yönelik yapılan baskınlarda biri kadın 11 kişi gözaltına alınmıştı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:36 Kaynak: DHA
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