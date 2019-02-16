Son Dakika Haberleri: Yeniden) Drone'li Hırsızların 6'sı Tutuklandı

Yeniden) Drone'li Hırsızların 6'sı Tutuklandı

39 dakika önce

İSTANBUL ve Bilecik'te yaklaşık 32 kilo altını çalan drone'li hırsızlık çetesi üyesi 11 kişi polis operasyonuyla yakalanmıştı.

Yeniden) Drone'li Hırsızların 6'sı Tutuklandı, System.String[]
İSTANBUL ve Bilecik'te yaklaşık 32 kilo altını çalan drone'li hırsızlık çetesi üyesi 11 kişi polis operasyonuyla yakalanmıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Asayiş şube müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından daha önceden tespit edilen adreslere yönelik yapılan baskınlarda biri kadın 11 kişi gözaltına alınmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:36 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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