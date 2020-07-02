/yeniden/ ESENYURT'TA KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPMASI KAMERADA - Son Dakika

/yeniden/ ESENYURT'TA KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPMASI KAMERADA

Esenyurt'ta, aniden yola çıkan çocuk, kamyonetin çarpması sonucunda park halindeki bir otomobilin altına girdi.

Esenyurt'ta, aniden yola çıkan çocuk, kamyonetin çarpması sonucunda park halindeki bir otomobilin altına girdi.  O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi'nde önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta arkadaşları ile oynayan Suriyeli uyruklu 7 yaşındaki Zekeriya Cellal, aniden yola fırladı. Bu sırada O.U.'nun kullandığı kamyonet, aniden yola çıkan küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, park halindeki bir otomobilin altına girdi. Sürücü O.U., otomobilin altından çıkardığı çocuğu önce kamyonetle hastaneye götürmek istedi. Ancak devreye çevredekiler girdi. Küçük çocuk bir otomobille Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrollerde çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanığı bir kişi "Çocuk hızla caddeye koştu. Kamyonet sürücüsü duramayarak çocuğa çarptı. Çocuğu bir otomobilin altına fırlattı. Ambulans beklemeden hemen hastaneye kaldırdık. Sağlık durumu iyi" dedi.

Hürriyet Mahallesi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel /yeniden/ ESENYURT'TA KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPMASI KAMERADA - Son Dakika

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