(YENİDEN) ESENYURT'TA PUSU KURUP OĞLUNU ÖLDÜRENLERİN BULUNMASINI İSTİYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel (YENİDEN) ESENYURT'TA PUSU KURUP OĞLUNU ÖLDÜRENLERİN BULUNMASINI İSTİYOR - Son Dakika

(YENİDEN) ESENYURT'TA PUSU KURUP OĞLUNU ÖLDÜRENLERİN BULUNMASINI İSTİYOR

7 saat önce

ESENYURT'ta 6 gün önce öldürülen Onur Karamemiş'in babası Osman Karamemiş, oğlunun katillerinin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

(YENİDEN) ESENYURT'TA PUSU KURUP OĞLUNU ÖLDÜRENLERİN BULUNMASINI İSTİYOR, System.String[]
ESENYURT'ta 6 gün önce öldürülen Onur Karamemiş'in babası Osman Karamemiş, oğlunun katillerinin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

Avcılar'da otomobil kiralama şirketi bulunan oğlu Onur Karamemiş'i (28) Esenyurt'ta pusu kurarak öldürenler, henüz yakalanamadı. Baba Osman Karamemiş, daha önce oğlundan defalarca haraç isteyen katillerin bulunarak cezalandırılmasını istedi. Osman Karamemiş, suç şebekesi üyelerinin Avcılar'da iş yeri bulunan oğlundan defalarca haraç istediklerini söyledi. Karamemiş, Esenyurt'ta geçen hafta işlenen cinayetin faillerinin bir türlü yakalanamadığını, kendisinin dedektif gibi çaba harcayarak birtakım görüntülere ulaştığını ifade etti. Osman Karamemiş, oğlu Onur'un işyerine gelen kişilerin haraç istediklerini, olumsuz yanıt alınca defalarca araçlarının önünü keserek, araca zarar verdiklerini belirtirken, şu iddialarda bulundu: "Bir keresinde iş yerine geliyorlar, yine haraç istiyorlar. 'Bize haraç vermezsen iş yapamazsın, ölürsün' diyorlar. Polis geliyor, onlara 'Dur' ihtarında bulunuyor. Bu uyarıya aldırmıyorlar. Tekme- tokat saldırıyorlar. Hatta geri giderek polis aracına çarparak, ardından kaldırıma çıkarak kaçıyorlar. Oğlumun arabalarını parçalayıp, kurşunluyorlar. Bir türlü oğlumu rahat bırakmadılar. Esenyurt'taki evine giderken pusu kuruyorlar. Burada kamera yok. Oğlum direksiyonu kırıp kaçıyor, ileride durdurup 3 el ateş ederek onu öldürüyorlar. Katillerin bulunmasını, sesimin duyulmasını istiyorum. Benim kolum-kanadım kırıldı. Olaydan bu yana ne yediğim var ne içtiğim."

- İstanbul

Esenyurt, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 02:38 Kaynak: DHA


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