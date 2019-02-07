Son Dakika Haberleri: Yeniden// Eşi, Necati Şaşmaz Hakkında 6 Ay Uzaklaştırma Kararı Aldırdı

Yeniden// Eşi, Necati Şaşmaz Hakkında 6 Ay Uzaklaştırma Kararı Aldırdı

2 saat önce

KARŞILIKLI boşanma davaları devam eden Nagehan Şaşmaz, eşi Necati Şaşmaz hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Yeniden// Eşi, Necati Şaşmaz Hakkında 6 Ay Uzaklaştırma Kararı Aldırdı, System.String[]
KARŞILIKLI boşanma davaları devam eden Nagehan Şaşmaz, eşi Necati Şaşmaz hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Aile Mahkemesi verdiği kararda Necati Şaşmaz'ın 6 ay süreyle eşine ve eşinin iş yerine ve konutuna yaklaşmasını yasaklandı. Kurtlar Vadisi adlı dizide 'Polat Alemdar' karakterini canlandıran ünlü oyuncu, bulundurulması ve taşınması kanunen izin verilen silahlarını da polise teslim edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:54 Kaynak: DHA

Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz, Güncel
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