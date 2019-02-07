Yeniden// Eşi, Necati Şaşmaz Hakkında 6 Ay Uzaklaştırma Kararı Aldırdı
2 saat önce
KARŞILIKLI boşanma davaları devam eden Nagehan Şaşmaz, eşi Necati Şaşmaz hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
KARŞILIKLI boşanma davaları devam eden Nagehan Şaşmaz
, eşi Necati Şaşmaz
hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Aile Mahkemesi verdiği kararda Necati Şaşmaz'ın 6 ay süreyle eşine ve eşinin iş yerine ve konutuna yaklaşmasını yasaklandı. Kurtlar Vadisi
adlı dizide 'Polat Alemdar
' karakterini canlandıran ünlü oyuncu, bulundurulması ve taşınması kanunen izin verilen silahlarını da polise teslim edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:54 Kaynak: DHA
Nagehan Şaşmaz Eşi Necati Şaşmaz Hakkında 6 Ay Uzaklaştırma Kararı Aldırdı
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