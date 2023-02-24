(Yeniden )ESKİ DSP MİLLETVEKİLİ OSMAN KILIÇ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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(Yeniden )ESKİ DSP MİLLETVEKİLİ OSMAN KILIÇ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

24.02.2023 00:08
(Yeniden )ESKİ DSP MİLLETVEKİLİ OSMAN KILIÇ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

EYÜPSULTAN'da eski Demokratik Sol Parti milletvekili Osman Kılıç evinde ölü bulundu.

EYÜPSULTAN'da eski Demokratik Sol Parti milletvekili Osman Kılıç evinde ölü bulundu.

Demokratik Sol Parti (DSP) Eski Milletvekili Osman Kılıç'tan haber alamayan yakınları, Kılıç'ın Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi üzerindeki evine gitti.  68 yaşındaki Osman Kılıç'ı burada hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirlerken ölüm sebebinin kalp krizi olduğu öğrenildi. Eski milletvekilinin cenazesi işlemlerin ardın morga götürüldü. Cenaze yarın cuma namazının ardından Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak.

"KALP KRİZİNDEN VEFAT ETMİŞ"Eski milletvekilinin arkadaşı Ramazan Kayuk "Uzun süredir dostumdur, arkadaşımdır, birlikte işte yaptık. Hepimizin başı sağolsun, nur içinde yatsın. Biraz önce kızından öğrendim dün akşam kalp krizinden vefat etmiş. Çok değerli bir dostumuzu kaybettik" dedi.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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