Yeniden) Fatih'te Halk Otobüsü Yandı

FATİH'te seyir halindeki halk otobüsü yandıOlay Fevzipaşa Caddesinde yaşandı.

FATİH'te seyir halindeki halk otobüsü yandı



Olay Fevzipaşa Caddesinde yaşandı. Yeşilpınar- Vezneciler hattında sefer yapan İstanbul Otobüs AŞ'ye ait halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.Olayı fark eden vatandaşların uyarması üzerine şoför, otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti. Çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle motordan yükselen alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.



Görgü tanığı Ayşe Ören, "Edirnekapı'da otobüsün tekerlek kısmından kıvılcım çıktığını gördük. Eşim kornaya bastı uyarmak için. Otobüs fark etmedi, buraya gelene kadar. Buraya gelince alevler içinde kaldı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Yanan otobüsten görüntüler



-Sıkışan trafikten görüntü



-Otobüsün yanması cep telefonu kamerasında



-Görgü tanığı ile rop



-Genel ve detay görüntüler. - Bezgin

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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