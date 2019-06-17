Son Dakika Haberleri: (yeniden) FATİH'TE RUS VE GÜRCÜLER ARASINDA ÇATIŞMA (1)
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(yeniden) FATİH'TE RUS VE GÜRCÜLER ARASINDA ÇATIŞMA (1)

7 dakika önce

Fatih'te Rus ve Gürcüler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

(yeniden) FATİH'TE RUS VE GÜRCÜLER ARASINDA ÇATIŞMA (1), System.String[]

Fatih'te Rus ve Gürcüler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gençtürk Caddesi üzerindeki bir otelde Rus ile Gürcü uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Kargo şirketi bulunan iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis olay yerinde bir kişiyi gözaltına alırken, diğer saldırganları arama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan görgü tanıkları, çatışmada kullanılan silahlarda susturucu takılı olduğunu ifade etti.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Yerde yatan yaralı


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:10 Kaynak: DHA
Fatih, Güncel
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