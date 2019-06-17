(yeniden) FATİH'TE RUS VE GÜRCÜLER ARASINDA ÇATIŞMA (1)
7 dakika önce
Fatih'te Rus ve Gürcüler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Fatih
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:10 Kaynak: DHA
'te Rus ve Gürcüler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gençtürk Caddesi üzerindeki bir otelde Rus ile Gürcü uyruklu iki grup arasında kavga
çıktı. Kargo şirketi bulunan iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis
olay yerinde bir kişiyi gözaltına alırken, diğer saldırganları arama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan görgü tanıkları, çatışmada kullanılan silahlarda susturucu takılı olduğunu ifade etti.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Yerde yatan yaralı
- İstanbul
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