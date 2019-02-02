Son Dakika Haberleri: Yeniden / Fenomen Çiğ Köfteci Şarkı Söyleyen Gençlere Saldırdı

Yeniden / Fenomen Çiğ Köfteci Şarkı Söyleyen Gençlere Saldırdı

1 saat önce

İstanbul DHA- Sosyal medyada fenomen haline gelen Sirkeci'deki çiğ köfteci, işyerinin önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere saldırdı.

Yeniden / Fenomen Çiğ Köfteci Şarkı Söyleyen Gençlere Saldırdı, System.String[]
İstanbul DHA- Sosyal medyada fenomen haline gelen Sirkeci'deki çiğ köfteci, işyerinin önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere saldırdı. 

Sirkeci'deki çiğ köfteci, söylemleri ve hareketleriyle sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu. Çiğ köftecinin ününden yararlanmak isteyen iki genç de görüntü çekip sosyal medyada paylaşmak için hareket geçti. İki genç bir arkadaşlarını yanlarına alarak çiğ köftecinin önüne geldi. Arkadaşları kayıttayken onlarda gitar çalıp şarkı söylemeye başladı. Ancak çiğ köfteci bir anda gençlere saldırdı. 

Ali usta olarak bilinen çiğ köfteci, gençlerden birini başına vurdu. Gençler hızla kaçarak uzaklaştı.

Gençler daha sonra o anlara ilişkin arkadaşlarının çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Dayak yiyen genç, "Arkadaşlar dayak yedim, kanala bir abone olursunuz artık" diyerek görüntüleri izleyenlere seslendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:18 Kaynak: DHA

DHA, Genç, Güncel
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