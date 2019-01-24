Son Dakika Haberleri: Yeniden) Gaziosmanpaşa'da Site Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kadın Yaralı

Yeniden) Gaziosmanpaşa'da Site Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kadın Yaralı

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL/İstanbul DHAGaziosmanpaşa'da bir site önünde bekleyen kadına, beyaz bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar kurşun yağdırdı.

Yeniden) Gaziosmanpaşa'da Site Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kadın Yaralı, System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa'da bir site önünde bekleyen kadına, beyaz bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay saat 05.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir site önünde yaşandı. İddiaya göre, beyaz bir otomobille gelen saldırganlar kadının yanına yaklaşıp ateş etmeye başladı. Karnından yaralanan kadın ağır yaralandı.  

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevkedilirken, ilk olarak Sultangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahalenin ardından Çapa Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

  

Görüntü dökümü:

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-Polisin olay yeri çalışması

-Yerdeki boş kovanlar

-Olayın gerçekleştiği yer

-Polisin önlemi

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detaylar

24.01.2019 - 06.17 Haber Kodu : 190124010

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:19 Kaynak: DHA

İstanbul, Gaziosmanpaşa, Güncel
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