Yeniden) Gaziosmanpaşa'da Site Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kadın Yaralı
1 saat önce
Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL/İstanbul DHA- GAZİOSMANPAŞA'da bir site önünde bekleyen kadına, beyaz bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar kurşun yağdırdı.
Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL/ İstanbul
DHA- GAZİOSMANPAŞA'da bir site önünde bekleyen kadına, beyaz bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olay saat 05.00 sıralarında Karadeniz
Mahallesi Eski Edirne
Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir site önünde yaşandı. İddiaya göre, beyaz bir otomobille gelen saldırganlar kadının yanına yaklaşıp ateş etmeye başladı. Karnından yaralanan kadın ağır yaralandı.
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevkedilirken, ilk olarak Sultangazi Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahalenin ardından Çapa Tıp Fakültesi
Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:20 Kaynak: DHA
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