Son Dakika Haberleri: Yeniden) Gianni Infantino'dan Yıldırım Demirören'e Ziyaret

Yeniden) Gianni Infantino'dan Yıldırım Demirören'e Ziyaret

32 dakika önce

FIFA Futbol Yönetim Zirvesi için İstanbul'da bulunan FIFA Baskani Gianni İnfantino, Milli takımın Riva'daki tesislerini ziyaret etti.

Yeniden) Gianni Infantino'dan Yıldırım Demirören'e Ziyaret, System.String[]
FIFA Futbol Yönetim Zirvesi için İstanbul'da bulunan FIFA Baskani Gianni İnfantino, Milli takımın Riva'daki tesislerini ziyaret etti. Infantino ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile de görüşmelerde bulundu. Yıldırım Demirören ve Gianni Infantino arasında yapılan görüşmelerin ardından antrenman sahasında yapılacak olan maçlar için hazırlıklar yapıldı. Mavi, beyaz, turuncu ve kırmızı takımlar arasında gerçekleştirilen turnuvada FIFA Başkanı Infantino, Mavi takım formasıyla sahaya çıktı. 4 takımında birbirleriyle yaptığı maçların ardından turnuvayı İnfantino'nun da yer aldığı Mavi takım kazandı. Karşılaşmaların ardından sahada yer alan herkese madalya verilirken, turnuvanın birincisi Mavi takım kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in elinden aldı. 



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Maçlardan detaylar

Takımların birlikte poz vermeleri - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:44 Kaynak: DHA

Futbol, Riva, İstanbul, Yıldırım Demirören, Spor
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