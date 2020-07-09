Yeniden görülen AK Parti'yi İstanbul İl Başkanlığı işgal girişimi davasında karar - Son Dakika

Yargıtay'ın kısmen bozmasının ardından yeniden görülen FETÖ'nün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal girişimi davası karara bağlandı. Mahkeme, 10 sanığı 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal girişimine ilişkin dava Yargıtay tarafından kısmen bozulmuştu. Kararın ardından İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden görülen dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanıklar Berkay Demir, Ali Aydoğan, Cem Karaaslan, Hüreyre Can Çatal, İbrahim Tıraş, Feyyaz Yörük, Reşat Ardıl, Fahrettin Kemal, Arif Emre Esen ve Şahin Kurt'u 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Suçu 'yardım eden' sıfatıyla işlediklerini belirten heyet, cezalarını 15'er yıla düşürdü. Sanıkların yargılama sürecindeki tutum ve davranışları nedeniyle cezalarını 12 yıl 6'şar aya indiren heyet, tutuklu kaldıkları süre nedeniyle tahliyelerine hükmetti. Mahkeme, sanıklara yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davada eski binbaşı olan sanıklar Erol Hazıroğlu ile Faruk Şimşek ve sanıklar eski yüzbaşılar Hasan Altınsoy ile Gökhan Güney, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanıklar eski uzman erbaşlar Fahrettin Kemal, Reşat Ardıl, Feyyaz Yörük, İbrahim Tıraş, Şahin Kurt, Hüreyre Can Çatal, Cem Karaaslan, Arif Emre Esen ile sanıklar eski üsteğmen Muzaffer Dikencik, eski astsubay Ali Aydoğan ve eski asteğmen Berkay Demir'i 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezasına hükmetmişti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 sanık hakkında verdiği kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde hukuka uygun bulmuş ve kararın temyiz edilmesi için dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 5 sanığın hapis cezasını onarken, 10 sanığın hapis cezasını bozmuştu.

(İHA)