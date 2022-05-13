Yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında 12 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında 12 yıla kadar hapis istemi

13.05.2022 11:19
Yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında 12 yıla kadar hapis istemi

"Balyoz Planı" davasında verilen beraat kararları bozulan aralarında Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

"Balyoz Planı" davasında verilen beraat kararları bozulan aralarında Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Çetin Doğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada tutuksuz 4 sanık ve avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, Yargıtay'ın bozma ilamının usul ve yasaya uygun olması nedeniyle kabul edilmesini istedi.

Sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcılık, yargılama aşamasında ölen Metin Yavuz Yalçın hakkındaki kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Duruşma, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunmasıyla sürüyor.

Beraat eden 236 sanıktan 7'si hakkında itiraz edilmişti

Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın ise sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusu bulunulan 7 sanığın dosyası ise Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021'de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

Ceza Dairesi bozma gerekçesinde, seminerde, Çetin Doğan ve bir kısım sanıkların, doğrudan hükümeti cebren ıskata yönelik içerikte konuştukları, eylemlerinin, "teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceği, bu nedenle Türk Ceza Kanunun 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçunu oluşturduğu belirtilmişti.

Bozma kararının ardından dava dosyası, yeniden görülmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

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Balyoz Planı, Çetin Doğan, Cumhuriyet, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeniden görülen 'Balyoz Planı' davasında 12 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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