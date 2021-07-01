Yeniden Günaydın Gazetesi yayın hayatına başladı - Son Dakika

Diyarbakır'da yayınlanan yerel gazetelere bir yenisi daha eklendi. 1 Temmuz 2021 tarihli ilk sayısı ile yayın hayatına başlayan Yeniden Günaydın Gazetesiyle birlikte Diyarbakır'daki yerel gazetelerin sayısı 10'a yükseldi.

Diyarbakır'da basın hayatına yeni bir soluk getirileceğini belirten Yeniden Günaydın Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Evirgen, "Diyarbakır'da 3 ağustos 1869 tarihinde resmi vilayet gazetesi olarak yayınlanan Diyarbakır gazetesi Anadolu'da yayınlanan ilk gazetelerden biridir. Dolayısıyla 152 yılık Diyarbakır basını köklü bir tarihe sahiptir. Bu vesileyle kadim kentimizde yeni bir gazete çıkarmaya karar verdik. 1 Temmuz itibariyle Gazetemiz yayın hayatına başladı. Renkli ofset baskısı, güçlü kadrosu ve tarafsız yayın anlayışıyla dolu dolu sekiz sayfa yayınlanacak olan gazetemizin memleketimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu gazete kimseden çıkar, menfaat beklemeden, rant peşinde koşmadan ilkeli, dürüst ve objektif gazetecilikten ödün vermeden yayın hayatını sürdürecektir" dedi.

'Vatandaş odaklı yayın çizgisinde kararlılıkla yola devam edeceğiz'

Yeniden Günaydın Gazetesinin yayın çizgisine vurgu yapan Evirgen, "Gazetemiz daima doğrunun ve haklının yanında, haksızın karşısında olacak ve ilkeli, tarafsız, bağımsız bir çizgide yayın hayatına devam edecektir. Bu konuda değerli okuyucularımızın da desteğine ihtiyacımız var. Vatandaşın sesi olan gazetemiz tüm Diyarbakırlı hemşehrilerimizin desteğine de açıktır. Haber değeri taşıyan en küçük bilgiyi, belgeyi, gelişmeyi gazetemizde değerlendirmeye çalışacağız. Yeniden Günaydın vatandaş odaklı yayın çizgisinden ödün vermeden yayın yaşamını sürdürme kararlılığındadır. Diyarbakırlı vatandaşlarımız başta olmak üzere Bölgedeki tüm vatandaşlarımızın sesi, soluğu olmaya ve kalemini eğip bükmeden doğruları yazmanın azami çabasında olacaktır" diye konuştu. - DİYARBAKIR