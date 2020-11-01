Yeniden hayat bulan tarihi yapılan Melikgazi'nin ellerinde işlevleniyor - Son Dakika

Kayseri'nin tarihine tanıklık etmiş binaları yeniden şehre kazandıran Melikgazi Belediyesi restore çalışmalarını sürdürerek tarihi binalara işlev kazandıracak.

Kentteki tarihsel mimari mirası korumaya büyük önem verdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tarihi mekanların korunmasından ziyade günümüz hizmetine kazandırılması lazım. Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz. Tarihi eserler geleceğimize büyük bir yatırımdır. Elde kalan tarihi yapıların korunmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor ve bunlar en kısa zamanda kentin tarihi ve kültürel mirasına kazandırılacak. Tarihi sadece tanıtmak değil koruyup işlevlendirmek daha önemli. Dörtayak Türbesi'nin restorasyonuna başladık. Suyakanmış Hatun Türbesi'nde ise yakında restorasyon başlayacak. Filintanın Konağı tamamlandı. İçerisi kullanıma hazır hale getirildi yakında açılışını yapacağız. ODTÜ Konağı'nı ise Tesbih Müzesi yapmayı planlıyoruz. Restorasyonu biten Vezir Han'da ise tefriş çalışmalarımız devam ediyor. Harap halde olan Gön Hanı'nda da restorasyon başlatarak kısa zamanda ayağa kaldıracak burayı uğrak yeri haline getireceğiz." dedi. - KAYSERİ