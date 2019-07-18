Son Dakika Haberleri: Yeniden hayat bulan Urumiye Gölü İranlıların yüzünü güldürdü
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Yeniden hayat bulan Urumiye Gölü İranlıların yüzünü güldürdü

1 saat önce

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde bulunan dünyanın en büyük tuz göllerinden Urumiye Gölü'nün son aylarda artan yağışlar sayesinde yeniden canlılık kazanması bölge halkı tarafından sevinçle karşılanıyor.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde bulunan dünyanın en büyük tuz göllerinden Urumiye Gölü'nün son aylarda artan yağışlar sayesinde yeniden canlılık kazanması bölge halkı tarafından sevinçle karşılanıyor.
İran'ın kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan ve adını Azerbaycan Türkleri ile Kürtlerin yaşadığı Urumiye şehrinden alan Urumiye Gölü, geçen yıla kadar tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıyaydı.
En derin noktası 16 metre olan ve yaklaşık yüzde 95'i kuruyan göl, bu sene ülkede artan yağışlar sayesinde yeniden hayat buldu.
Urumiye Gölü'nün su hacminin 9 ay gibi bir sürede 5 katına çıkması bölge halkı arasında büyük sevince yol açarken, bu canlılığın büyük bir çevresel ve sosyal felaketi de önlediği belirtiliyor.
AA muhabirine konuşan Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari, Urumiye Gölü'nün su hacminin geçen yıllarda 1 milyar metreküpün altına düştüğünü ancak bugünlerde yaklaşık 5,5 milyar metreküpe çıktığını söyledi.
Son yıllarda yağışların azalması ve sıcaklıkların artması gibi nedenlerle Urumiye Gölü'nün kurumaya yüz tuttuğunu aktaran Şehriyari, buradaki suyun tarım faaliyetlerinde kullanılmasının da gölün kurumasını etkileyen faktörlerden olduğunu ifade etti.
"Gölün kuruması yaklaşık 20 milyon insanı etkileyebilirdi"
Şehriyari, gölün su hacminin geçen yıllarda 1 milyar metreküpün altına düşmesi üzerine hükümetin Urumiye Gölü İhya Merkezini kurduğunu ve buranın eski haline dönmesi için 1 milyar dolara mal olan 29 proje hazırladığını dile getirdi.
Yeniden hayat bulan Urumiye Gölü İranlıların yüzünü güldürdü
Azerbaycan, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:11 Kaynak: AA
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