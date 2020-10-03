/yeniden/ İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın - Son Dakika

/yeniden/ İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın

İSTANBUL'da organik sebze ve meyve tüketmek isteyenler köylerdeki tarlalara giderek, dalından kendileri koparttıkları ürünleri satın alıyor.

/yeniden/ İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın, System.String[]
- İSTANBUL'da  organik sebze ve meyve tüketmek isteyenler köylerdeki tarlalara giderek, dalından kendileri koparttıkları ürünleri satın alıyor.  Özellikle hafta sonları tarlalara akın edenler havadan da görüntülendi.

Pandemi döneminde doğal beslenmeye ağırlık verenler İstanbul'da Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beykoz, Şile gibi ilçelerde tarlaların yolunu tutuyor. Özellikle hafta sonları dalından satış yapılan tarlalar dolup taşıyor. O tarlalardan biri de Çatalca Kabakça'da yer alıyor. Organik sebze tüketmek isteyenler, İstanbul'un her noktasından Kabakça Köyü'ndeki tarlaya gelerek dalından kopardıkları domates, salatalık, biber ve daha pek çok sebze ve meyveyi satın alıyor. Tarlanın sahipleri ise pandemiden önce yalnızca hafta sonu yaşanan yoğunluğun, artık hafta içinde de olduğunu ifade ediyor.  Kabakça'daki tarlaya ailecek sebze toplamaya gelenler oldukça memnun.

"HİÇBİR ŞEKİLDE KİMYASAL KULLANILMIYOR"

Ailesi ile Büyükçekmece'den tarlaya gelen Selin Aydın, "Ailecek geliyoruz. Yaklaşık 2 senedir geliyoruz biz zaten buraya. Çocuklarımızla, ailemizle, akrabalarımızla geldiğimiz bir yer. Çok eğleniyoruz, çocuklarımız da toprağı tanıyor. Ekimi, ürünleri tanıyor. Çok eğleniyoruz, çok da sağlıklı besleniyoruz çünkü dalından kopartıyoruz. Hiçbir şekilde kimyasal kullanılmıyor, yeni ilaçlama olduğunda bilgisini de veriyorlar. Biz çok memnunuz" dedi.

"HASTALIKTAN, HENGAMEDEN KAÇMIŞ OLUYORUZ" Gaziosmanpaşa'dan her hafta sebze toplamaya Çatalca'daki tarlaya gelen Serhun Burak Türkeş ise, "Aşağı yukarı iki senedir her hafta gidip geliyoruz. Topraktan, dalından toplamak gayet keyifli ve güzel. İstanbul'da pazarlardan aldığımız meyve sebzenin nasıl üretildiğini bilmiyoruz ama burayı eken kişiler ile hem hoş sohbet ediyoruz, arada ikramları oluyor. Domatesi, patlıcanı, biberi kokusuyla dalından  topluyoruz. Hafta sonu hem hastalık olsun hem de şehirdeki hengameden kaçmış oluyoruz. Toprağa basıyor, negatif enerji atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MARKETE GÖRE DAHA UYGUN"Neşet Demirci ise, "Tarlada organik, daha kaliteli ve güzel olduğu için herkese tavsiye ediyorum. Marketten aldığımız fiyatlara göre buradan aldığımız daha uygun" ifadelerini kullandı.

DALINDAN KOPARIP, BEĞENDİKLERİNİ ALIYORLAR

Çatalca Kabakça Köyü'ndeki Tarlayı işleten 47 yaşındaki Gülser Oktay, "Biz 26-27 senedir bu işi yapıyoruz fakat 6 senedir herkes bahçeden kendi topluyor. Müşterilerimiz geliyor, bahçeden istediğini toplayabiliyor. Bahçede bütün yaz sebzelerimiz var. İki senedir de kış sebzesi olarak lahana, karnabahar brokoli falan da ekiyoruz. Müşterilerimiz memnun, dalından koparıp beğendiklerini alıyorlar. Daha evvel hafta sonu daha yoğundu fakat bu sene pandemiden dolayı insanlar daha çok dalından koparmaya özen gösteriyorlar. Hafta arası da yoğunluk olmaya başladı bu sene. Domates ve patlıcan 4 lira; her çeşit biber,  salatalık ve taze fasulye ise 5 lira. Özellikle Zeytinburnu, Yenibosna, Beylikdüzü'nden müşterilerimiz geliyor. Kendileri toplamak için özellikle geliyorlar, çocuklar çok seviyor. Tarlayı dolaşıp, koşup eğleniyorlar" şeklinde konuştu.


- İstanbul
/yeniden/ İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın
/yeniden/ İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın
/yeniden/ İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın
/yeniden/ İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın
/yeniden/ İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın
/yeniden/ İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın
/yeniden/ İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın
/yeniden/ İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın
/yeniden/ İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın
/yeniden/ İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın
/yeniden/ İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın
/yeniden/ İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın
/yeniden/ İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın
/yeniden/ İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın
/yeniden/ İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın

Büyükçekmece, İstanbul, Domates, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 13:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel /yeniden/ İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın - Son Dakika

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