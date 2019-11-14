Son Dakika Haberleri: (YENİDEN)İZNİK GÖLÜ'NDE KAYBOLAN DOKTOR İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Son Dakika Güncel (YENİDEN)İZNİK GÖLÜ'NDE KAYBOLAN DOKTOR İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI - Son Dakika

(YENİDEN)İZNİK GÖLÜ'NDE KAYBOLAN DOKTOR İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

7 saat önce

BURSA,'da akşam saatlerinde balık tutmak için açıldığı gölde kaybolan doktoru aramak için çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi bölgede arama çalışması başlattı.

(YENİDEN)İZNİK GÖLÜ'NDE KAYBOLAN DOKTOR İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI, System.String[]

BURSA,'da akşam saatlerinde balık tutmak için açıldığı gölde kaybolan doktoru aramak için çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi bölgede arama çalışması başlattı.

İznik'te kendine ait kayığı ile akşam saatlerinde balık tutmak için İznik Gölü'ne açılan Hasan Hüseyin Öngül (67)'ün eve dönmemesi üzerine ailesi jandarma ekiplerine haber verildi. İznik Jandarma Komutanlığı'na bağlı bot timleri Öngül'ü aramak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. AFAD ekipleri şişme botlarla gölete açılırken, balık adamlarda gölete girerek yaşlı adamı arama çalışması başlattı. İznik'te uzun yıllardır doktorluk yaptığı bilinen Hasan Hüseyin Öngül'ü arama çalışmalarına bölgede bulunan 5 kooperatife ait kayıklar da katıldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Öngül'e ulaşamayan ekipler, arama çalışmalarına ara verirken, arama çalışmalarının sabahın ilk ışıklarıyla devam edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-AFAD ekiplerinden detay

-Kayıp doktorun fotoğrafı

-Genel, detay görüntüler

Haber-Kamera: Hayri GÖK/İZNİK,(Bursa),


İznik, Bursa, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:39 Kaynak: DHA
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