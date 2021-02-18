Dijital seminerde kadınlara yönelik kariyer fırsatları paylaşıldı - Son Dakika

Dijital seminerde kadınlara yönelik kariyer fırsatları paylaşıldı

18.02.2021 13:19
Dijital seminerde kadınlara yönelik kariyer fırsatları paylaşıldı, System.String[]

Çalışma hayatına ara verip geri dönmek isteyen kadınlara yönelik oluşturulan proje ve hedeflerin anlatıldığı 'Yeniden Kariyerim CarrefourSA' adlı bir seminer yapıldı.

Çalışma hayatına ara verip geri dönmek isteyen kadınlara yönelik oluşturulan proje ve hedeflerin anlatıldığı 'Yeniden Kariyerim CarrefourSA' adlı bir seminer yapıldı. CarrefourSA ve Yeniden İşbaşı Yapan Kadınlar Platformu'nun birlikte düzenlediği seminerde konuşan CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, "CarrefourSA olarak kadınların iş hayatına aktif bir şekilde katılarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını önemsiyoruz. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumların gelişiminde anahtar rol oynadıklarını biliyoruz" dedi.

CarrefourSA, Yeniden İşbaşı Yapan Kadınlar Platformu (YenidenBiz) ile birlikte "Yeniden Kariyerim CarrefourSA" dijital semineri düzenleyerek çalışma hayatına ara verip geri dönmek isteyen kadınlara yönelik projelerini ve hedeflerini paylaştı.

Moderatörlüğünü Defne Sarısoy'un gerçekleştirdiği seminerin açılış konuşmalarını CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve YenidenBiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe Güçlü Onur yaptı. CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura da CarrefourSA'nın kadın çalışanlarına sunduğu kariyer fırsatları ve kadın çalışan konusundaki hedeflerini aktardı.

"BU YIL AÇACAĞIMIZ 100 MARKETİN YÜZDE 50'SİNDE KADIN YÖNETİCİ HEDEFLİYORUZ"

Toplam 11 bin çalışanımızın yüzde 35'i, mevcut yöneticilerimizin de yüzde 22'si kadınlardan oluşuyor diyen CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, "CarrefourSA olarak kadınların iş hayatına aktif bir şekilde katılarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını önemsiyoruz. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumların gelişiminde anahtar rol oynadıklarını biliyoruz. Bu bilinçle Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN WOMEN) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles – WEPs) Platformu'nun imzacıları arasında yer alan ilk Türk gıda perakendecisi olarak ülkemizi küresel arenada gururla temsil ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi doğrultusunda Mağaza Yönetici Adaylığı Programı (MAYA) uyguluyor, CarrefourSA'da minimum 1 yıl çalışıp performansı yüksek olan ve yönetici olma kriterlerimize uygun tüm çalışanlarımıza mağaza müdür yardımcısı olma fırsatı tanıyoruz. Bunun yanı sıra Yönetici Eğitimi programımız doğrultusunda mağazalarımızda veya genel müdürlüğümüzde kariyer fırsatları sunuyoruz. Sektörümüze örnek olması amacıyla son 2 yıldır 8 Mart'ta İstinye'deki hipermarketimizde kadın üreticilerin kurduğu iş ortaklarımızla Kadın Üretici Pazarı düzenliyoruz. CarrefourSA olarak bu yıl 100 market açılışı gerçekleştirmeyi, bu marketlerin en az yüzde 50'sinde kadın yöneticiler istihdam etmeyi hedefliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği adına projeler geliştirmeye ve daha çok kadına iş imkanı sağlamaya devam edeceğiz."

Seminer kapsamında konuk konuşmacı olarak yazar ve mentor Hülya Mutlu, izleyicilerle deneyimlerini paylaştı.


Dijital seminerde kadınlara yönelik kariyer fırsatları paylaşıldı

Sabancı Holding, Defne Sarısoy, CarrefourSA, Ayşe Güçlü, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dijital seminerde kadınlara yönelik kariyer fırsatları paylaşıldı - Son Dakika Ekonomi


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