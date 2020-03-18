(YENİDEN) Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ne yükselme final maçlarını garantileyen ilk takım oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor (YENİDEN) Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ne yükselme final maçlarını garantileyen ilk takım oldu - Son Dakika Spor

(YENİDEN) Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ne yükselme final maçlarını garantileyen ilk takım oldu

24 dakika önce

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi Yükselme Yarı Finali'ndeki ilk 2 maçını kazanarak, final maçlarına katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

(YENİDEN) Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ne yükselme final maçlarını garantileyen ilk takım oldu, System.String[]

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi Yükselme Yarı Finali'ndeki ilk 2 maçını kazanarak, final maçlarına katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda düzenlenen Sultanlar Ligi Yükselme Yarı Final müsabakalarında Kuzeyboru'nun bulunduğu grupta Mardin Büyükşehir Belediye, Bolu Belediyespor ve Kale 1957 takımları yer aldı. Kuzeyboru, ilk maçında Mardin Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0, ikinci maçında ise Bolu Belediyesi'ni yine aynı skorla mağlup etti. Yarın Kale 1957 takımıyla yarı finallerdeki son maçına çıkacak olan Kuzeyboru, ilk iki maçı kazanması nedeniyle grubunda Sultanlar Ligi Yükselme Final maçlarına katılmayı garantileyen ilk takım oldu. Final müsabakaları 24 - 25 - 26 Mart tarihlerinde Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanacak. Kuzeyboru, final maçlarını ilk 2 sırada tamamlarsa Sultanlar Ligi'ne yükselecek. ?


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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:19 Kaynak: DHA

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