(YENİDEN) Libya'da UMH güçleri Hafter'e ait İHA'yı düşürdü

*** (DÜZELTME) Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,

" Libya'da UMH güçleri Hafter'e ait İHA'yı düşürdü" başlığı ile verdiğimiz haberde servis edilen İHA'ya ait olduğu belirtilen fotoğrafların kaynağından gelen düzeltme ile iptal edildiği ve kullanılmaması önemle rica edilir.

Libya'da BM'nin meşru olarak tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler Misrata kentinin doğusunda Halife Hafter milislerine ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Libya UMH Ordusu Sözcüsü Muhammed Kanunu, Misrata'nın doğusundaki Ebukureyn hattında saldırı hazırlığında olan bir İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Halife Hafter milisleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Çin'den alınan Wing Loong 2 İHA'ları kullanıyor. Öte yandan daha önce UMH birlikleri Hafter'e ait çok sayıda İHA düşürmüştü.

UMH TERHUNE OPERASYON BAŞLATMIŞTI

Libya'da, BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler kritik kent Terhune'yi geri almak için dün başlattığı operasyonda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı 102 milisi esir almıştı. Operasyonda, UMH güçlerinin 1 Howitzer top, 4 tank, 4 askeri araç ve 1 havan topu da ele geçirdiği aktarılmıştı.