(Yeniden )MARMARA'DA MAHSUR KALAN KİŞİNİN TEKNEYİ ÇALDIĞI ORTAYA ÇIKTI-1 - Son Dakika

Marmara denizindeki kurtarma operasyonunun altından film gibi hikaye çıktı

- 3 gün denizde mahsur kaldığını söyleyen kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali ABLAY - Elif YAVUZ - İstanbul DHA - İDO feribotunun kaptanının dikkati sayesinde kurtarılan kişinin denize açıldığı tekneyi çaldığı öğrenildi. Haberlerde mucize kurtuluşu izleyen teknenin sahibi Hamza Coşkun, polise giderek şikayetçi oldu. Yakalanan Hasan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 Ağustos'ta Bandırma-Yenikapı seferini yapan İDO feribotu kaptanı Hasan Algam denizde yardım isteyen birini fark etti. Tekneye yaklaşan kaptan Algam ve ekibi telefonu olmadığı için yardım isteyemeyen ve 3 gece 4 gün boyunca mahsur kaldığını öne süren Hasan B.'yi gemiye alarak, kurtardı. Haberlere konu olan mucize kurtuluşu izleyen ve çalınan teknesini gören Hamza Coşkun polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen deniz polisi, şüpheliyi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakaladı. Şüpheli ifadesinde tekneyi arkadaşının çaldığını ve mahsur kalınca arkadaşının yüzerek kaçtığını belirtti. Almanya'da cinayet suçundan hapis yattığı ve 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı öğrenilen Hasan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.