(Yeniden) - Marmaray arıza yaptı; vatandaşlar raylarda yürüdü
36 dakika önce
KADIKÖY'de Marmaray'da çıkan arıza nedeniyle seferler durdu, yolcular raylarda yürüdü.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:06 Kaynak: DHA
KADIKÖY'de Marmaray
'da çıkan arıza nedeniyle seferler durdu, yolcular raylarda yürüdü. Vagonlar bir süre açılmayınca panikleyen 1 kişi bayılırken vagondan inmeye çalışan bir kişi de kolundan yaralandı.
Olay 12.00 sıralarında Suadiye ile Erenköy arasındaki Marmaray hattında meydana geldi. İddialara göre elektrik arızası nedeniyle seferler durdu. Tren uzun süre hareket etmeyince yolcular kapılara yöneldi. Kapılar açılmayınca panikleyen bir yolcu fenalık geçirerek bayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Trenlerin kapıları açıldı. Vagondan inmeye çalışan bir kişi de kolundan yaralandı. Baygınlık geçiren ve yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü. Arızanın giderilmesinin ardından Kadıköy istikametine seferler normale döndüğü öğrenildi.
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Marmaray arıza yaptı, fenalık geçiren yolcular trenden inip raylarda yürüdü
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