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/yeniden/ "Niye ışıkları kapattınız" dedikten sonra komaya girdi - Son Dakika

/yeniden/ "Niye ışıkları kapattınız" dedikten sonra komaya girdi

18.12.2021 10:50
/yeniden/ "Niye ışıkları kapattınız" dedikten sonra komaya girdi

KOCAELİ'de alkol aldıktan yaklaşık 20 saat sonra gözlerinde kararma, solunum yetmezliğini ve böbrek ağrısı ile hastaneye giden Salih Civan (36) hayatını kaybetti.

KOCAELİ'de alkol aldıktan yaklaşık 20 saat sonra gözlerinde kararma, solunum yetmezliğini ve böbrek ağrısı ile hastaneye giden Salih Civan (36) hayatını kaybetti. Taksicilik yapan Salih Civan'ın yakını, "Gözleri kararmış ve 'niye ışıkları kapattınız' demeye başlamış" dedi. Civan'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

İddiaya göre, Taksicilik yapan Salih Civan (36) Kocaeli İzmit Bekirdere Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında bulunan tekel bayisinden sahte içki aldı. Civan sahte içkiyi içtikten 20 saat sonra gözlerinde kararma, solunum yetmezliğini ve böbrek ağrısı şikayetleri nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Civan'ın sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan Salih Civan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Civan'ın cansız bedeni otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"2 ŞİŞE VİSKİYE 250 LİRA VERMİŞ"

Sahte içkiden hayatını kaybeden Salih Civan'nın dayısının oğlu Güray Şentürk, "Salih, evden çıkıp, 5 dakika sonra tekrar eve gelmiş. Büyük ihtimalle evin yakınlarında bulunan bir tekel bayisinden sahte içki almış. 2 litrelik, 2 şişe viskiye 250 liraya vermiş. 2 şişenin birini içmiş, diğeri de evinde bulundu. Salih, aldıklarını içtikten 20 saat sonra evinden rahatsızlanmaya başlamış. Gözleri kararmış ve 'niye ışıkları kapattınız' demeye başlamış. Aynı zamanda sonumu almakta zorlanmış ve böbrekleri ağrımaya başlamış" dedi.  Şentürk, "Biz 3 kere hastaneye gittik. İlk olarak gece 04.00'te gittik, 'hiçbir şey yok' diye bizi geri eve gönderdiler. Ardından saat 09.00'da bir daha gittik. Yine geri gönderdiler. Hastamız saat 13.00 sırasında 'ölüyorum ben' dedi. Biz de ambulans çağırdık. Hastaneye gittiğimizde doktorlar ilk olarak Kovid19 sandı. Salih, gözlerinin görmediği, solunum yetmezliğinin olduğunu ve böbreklerinin ağrıdığını söyledi. Üçüncü kez gittiğimizde hemşire, Salih'in ağzına alkollü bez koydu. Salih bir anda morarmaya başladı. Uzman doktor geldi 'alkol almış bu' dedi. Onun öncesinde hiçbir doktor anlamamıştı. Ardından Salih, hastaneye yoğun bakımda hayatını kaybetti. Doktor, Salih'in gözlerinin yüze yüz kör olduğunu ve böbreklerinin tamamen iflas ettiğini söyledi" diye konuştu. "BİZİM CANIMIZ YANDI, BAKASININ CANI YANMASIN"Salih Civan'ın dayısı ise, "Salih bir yerden sahte alkolü almış. Bayisinden mi, aldı biri mi verdi, bilmiyorum. Bu sahte alkolü satan kişilerin bir an önce bulunması lazım. Çünkü ölüm vakaları çok artmaya başladı. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın" dedi

/yeniden/ Niye ışıkları kapattınız dedikten sonra komaya girdi
/yeniden/ Niye ışıkları kapattınız dedikten sonra komaya girdi
/yeniden/ Niye ışıkları kapattınız dedikten sonra komaya girdi
/yeniden/ Niye ışıkları kapattınız dedikten sonra komaya girdi
/yeniden/ Niye ışıkları kapattınız dedikten sonra komaya girdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel /yeniden/ 'Niye ışıkları kapattınız' dedikten sonra komaya girdi - Son Dakika


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