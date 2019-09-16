Yeniden okul sıralarına döndüler
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İSTEK Okulları mezunları 'Mezunlar Günü'nde okullarında buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:22 Kaynak: DHA
İSTEK Okulları mezunları 'Mezunlar Günü'nde okullarında buluştu.
İSTEK Okulları Geleneksel Mezunlar Günü 15 Eylül'de İstanbul'daki 8 kampüste gerçekleşti. Yaklaşık bin mezun, okullarında düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek hem keyifli bir pazar günü geçirdi hem de eski günleri andı. Mezuniyetinin üzerinden 10, 20 ve 25 yıl geçen mezunlar anı plaketlerini alırken aynı zamanda öğretmenleriyle buluşup, eğlenceli oyunlar da oynadı.
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