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Yeniden okul sıralarına döndüler

46 dakika önce

İSTEK Okulları mezunları 'Mezunlar Günü'nde okullarında buluştu.

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İSTEK Okulları mezunları 'Mezunlar Günü'nde okullarında buluştu.

İSTEK Okulları Geleneksel Mezunlar Günü 15 Eylül'de İstanbul'daki 8 kampüste gerçekleşti. Yaklaşık bin mezun, okullarında düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek hem keyifli bir pazar günü geçirdi hem de eski günleri andı. Mezuniyetinin üzerinden 10, 20 ve 25 yıl geçen mezunlar anı plaketlerini alırken aynı zamanda öğretmenleriyle buluşup, eğlenceli oyunlar da oynadı.


İstanbul, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:22 Kaynak: DHA
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