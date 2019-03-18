Son Dakika Haberleri: Yeniden Örgütlenmeye Çalışan Fetö Üyelerine Yönelik Operasyon

Yeniden Örgütlenmeye Çalışan Fetö Üyelerine Yönelik Operasyon

1 saat önce

Nevşehir ve Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nevşehir ve Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Nevşehir'deki yapılanmasını aktif hale getirmek için çalıştıkları tespit edilenlere yönelik Nevşehir ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün sözde Nevşehir il sorumlusu H.S, sözde il ablası G.Y. ile F.S, İ.A, Y.G, M.Y, F.Ş, Ö.A, T.E, G.E, İ.M, R.P, U.A, A.E, Y.Ç, S.Y, U.A. ve M.Ö, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince 15 Mart'ta düzenlenen operasyonda, Nevşehir'de 15, Kayseri'de 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Evlerinde 54 bin 550 dolar ile 95 bin 610 lira ve çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayınlar ele geçirilen zanlıların, örgüt üyelerinin aktif hale gelebilmesi çalıştıkları, örgüte finansal destek sağladıkları, bazı örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarını sağladıkları, örgüt üyesi olmaktan tutuklu bulunanların ailelerine maddi destek sağladıkları ve yabancı uyruklular adına kayıtlı ikinci bir GSM hattı kullandıkları tespit edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:40 Kaynak: AA

Kayseri, Nevşehir, Güncel
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