Son Dakika Haberleri: (Yeniden) Pendik'te polis merkezi önünde şüphelinin elini sıkan amir görevinden alındı
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(Yeniden) Pendik'te polis merkezi önünde şüphelinin elini sıkan amir görevinden alındı

17 dakika önce

PENDİK'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı.

(Yeniden) Pendik'te polis merkezi önünde şüphelinin elini sıkan amir görevinden alındı, System.String[]
PENDİK'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı. Görev yeri değiştirilen amir hakkında soruşturma başlatıldı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen olayın şüphelilerin polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle ile ilgili olarak; Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alınarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:20 Kaynak: DHA
İstanbul, Pendik, Polis, Güncel
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