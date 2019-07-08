(Yeniden) Pendik'te polis merkezi önünde şüphelinin elini sıkan amir görevinden alındı
17 dakika önce
PENDİK'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:20 Kaynak: DHA
PENDİK'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı. Görev yeri değiştirilen amir hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada; Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 Karayolu
üzerinde meydana gelen olayın şüphelilerin polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle ile ilgili olarak; Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis
Merkezi Amiri görevinden alınarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
- İstanbul
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