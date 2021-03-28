Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan: "Herkesin saadet ve selametini hedefleyen anlayışla geliyoruz" - Son Dakika

Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan: "Herkesin saadet ve selametini hedefleyen anlayışla geliyoruz"

28.03.2021 12:17
Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu kadar kısa sürede, bu kadar uzun mesafe kat etmemiz Mardin'de şu muazzam coşkulu toplulukla il kongremizi yapmamız davamızın bereketidir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu kadar kısa sürede, bu kadar uzun mesafe kat etmemiz Mardin'de şu muazzam coşkulu toplulukla il kongremizi yapmamız davamızın bereketidir. Biz hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin saadet ve selametini hedefleyen anlayışla geliyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mardin'de partisinin 2. Olağan Kongresine katıldı. Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Sacit Günbey, Naim Öztürk, Doğan Bekin, Erkan İlyas Helvacı, çok sayıda MKYK üyesi ve çok sayıda partinin il başkanının hazır bulunduğu kongrede konuşan Erbakan, partilerinin kuruluşundan bu yana kısa sürede çok mesafe kat ettiklerini belirterek, "Biz Mardinlileri seviyoruz. Erbakan hocamız Mardinlileri seviyordu. Mardinliler de Erbakan hocamızı seviyordu. Bu kadar kısa sürede, bu kadar uzun mesafe kat etmemiz Mardin'de şu muazzam coşkulu toplulukla il kongremizi yapmamız davamızın bereketidir, Cenabı Allah'ın yardımıdır ve Milli Görüşün bereketidir. Cenabı Allah bizleri bu istikametten bu hak davadan ayırmasın. Milletimize, Mardin'e, ülkemize, İslam alemine, bütün insanlığa faydalı olmayı, hayırlı hizmetler yapmayı, mazlumların, ezilenlerin derdine derman olmayı nasip eylesin inşallah dedi. Herkesin hiçbir ayrım gözetmeksizin saadet ve selametini hedefleyen anlayışla geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, tek listeyle gidilen seçimde delegelerin oylarıyla mevcut il başkanı Abdulalim Çiftçi yeniden seçildi. - ANKARA

Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan: Herkesin saadet ve selametini hedefleyen anlayışla geliyoruz
Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan: Herkesin saadet ve selametini hedefleyen anlayışla geliyoruz

Refah Partisi, Sacit Günbey, Mardin, Fatih, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan: 'Herkesin saadet ve selametini hedefleyen anlayışla geliyoruz' - Son Dakika


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