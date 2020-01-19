Yeniden Refah Partili Sakartepe'den "Libya mutabakatı" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Yeniden Refah Partili Sakartepe'den 'Libya mutabakatı' değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partili Sakartepe'den "Libya mutabakatı" değerlendirmesi Açıklaması

19 dakika önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, "Libya mutabakatı"na ilişkin, "Milli menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa parti ayrımı olmadan mutlaka ülkemizin arkasındayız." dedi.

Yeniden Refah Partili Sakartepe'den

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, "Libya mutabakatı"na ilişkin, "Milli menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa parti ayrımı olmadan mutlaka ülkemizin arkasındayız." dedi.

Partisinin teşkilat çalışmaları kapsamında kente gelen Sakartepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakata değindi.

Sakartepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim muhalefet anlayışımız her şeye karşı çıkan bir anlayıştan ziyade hayra motor, şerre frendir. Bu, ulusal bir meselemizdir. 1974 yılında koalisyon hükümetiyle Kıbrıs mücadelesini, Kıbrıs davasını zaferle nihayete erdirmiş bir hareketin temsilcileriyiz. Dolayısıyla Kıbrıs'tan bizi geriye adım attırabilecek hiçbir hareketin içinde olamayız. Milli menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa parti ayrımı olmadan mutlaka ülkemizin arkasındayız. Ayrım yapmaz, destekleriz. Zaten geçmişte de bunu gördük."

"Kanal İstanbul"a da değinen Sakartepe, konunun çok tartışılmadığını dile getirerek, kamuoyunun tatmin edilmesi gerektiği kanaatinde olduğunu söyledi.

Refah Partisi, Sakartepe, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Leicester City, deplasmanda Burnley'ye 2-1 mağlup oldu
Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti BM'den Libya çağrısı: İç savaşı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz Zirve devam ederken Hafter'den küstah açıklama: Türkiye'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 21:01:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeniden Refah Partili Sakartepe'den "Libya mutabakatı" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]