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Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi
6 saat önce
Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı salon ve katılımcılar Necmettin Erbakan ve Fatih Erbakan'ın fotoğrafının olduğu poster İstiklal Marşı'nın okunması Davut Güloğlu'nun partinin şarkısını söylemesi Davut Güloğlu'nun konuşması Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı...
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:57 Kaynak: AA
Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı salon ve katılımcılar
Necmettin Erbakan ve Fatih Erbakan'ın fotoğrafının olduğu poster
İstiklal Marşı'nın okunması
Davut Güloğlu'nun partinin şarkısını söylemesi
Davut Güloğlu'nun konuşması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın salondakileri selamlaması
Fatih Erbakan'ın konuşması ANKARA - Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
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