Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi
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Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı salon ve katılımcılar Necmettin Erbakan ve Fatih Erbakan'ın fotoğrafının olduğu poster İstiklal Marşı'nın okunması Davut Güloğlu'nun partinin şarkısını söylemesi Davut Güloğlu'nun konuşması Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı...

Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı salon ve katılımcılar

Necmettin Erbakan ve Fatih Erbakan'ın fotoğrafının olduğu poster

İstiklal Marşı'nın okunması

Davut Güloğlu'nun partinin şarkısını söylemesi

Davut Güloğlu'nun konuşması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın salondakileri selamlaması

Fatih Erbakan'ın konuşması ANKARA - Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi

Necmettin Erbakan, Davut Güloğlu, Refah Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:57 Kaynak: AA
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