Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi
Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Siyaset, bütün insanlığın kurtuluşu için zalimin zulmüne 'dur' demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur.

Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Siyaset, bütün insanlığın kurtuluşu için zalimin zulmüne 'dur' demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur. İşte bizim siyasetimiz böyle bir siyasettir." dedi.

Erbakan, Ankara Arena Spor Salonu'nda "Burada gelecek var" sloganıyla düzenlenen Yeniden Refah Partisi 1'inci Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, mazlumlara, gariplere, ezilenlere umut; Türkiye, İslam alemi ve adil bir düzen isteyen tüm insanlar için alternatif olmak istediklerini söyledi.

Türkiye'deki ekonomik sorunları bitirecek projelere sahip olduklarını ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Siyaset, bütün insanlığın kurtuluşu için zalimin zulmüne 'dur' demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur. İşte bizim siyasetimiz böyle bir siyasettir. Biz petrol, çimento, borç, faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini uygulayacağız. Türkiye, komşu ülkelerden uzak yerlerden tarım ve hayvancılık ihtiyaçlarını karşılıyor. Biz bütün bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak potansiyele sahibiz. Tarım ve hayvancılığı en güçlü şekilde destekleyeceğiz."

Erbakan, Türkiye'de huzur ve barışın adaletle sağlanacağını vurgulayarak, iktidara gelmeleri halinde haklının güçlü olduğu bir yargı düzeni oluşturacaklarını belirtti.

"Bütün insanlarımıza din, dil, ırk ayrımını gözetmeksizin hizmet edeceğiz. Biz vatandaşımızı Türk-Kürt, Alevi-Sünni, dindar-laik olarak ayırmayacağız." diyen Erbakan, ayrıca eğitim sisteminde de düzenlemeler yapmayı planladıklarını kaydetti.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan, ile Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Millet Bahçesi tartışması, Trabzon'da vatandaşları ikiye böldü: Sahada maç yapılsın mı? Yapılmasın mı?
Kulisleri sallayan iddia: Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığı'nı güvendiği isme bırakabilir Yayla sakinleri, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün kurutulmasına destek verdi: Millete bir faydası yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 21:54:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]