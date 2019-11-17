Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi
Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Siyaset; bütün insanlığın kurtuluşu için zalimin zulmüne 'dur' demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur" dedi.

Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Siyaset; bütün insanlığın kurtuluşu için zalimin zulmüne 'dur' demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur" dedi.

Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi "Burada gelecek var" sloganıyla, Ankara Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, STK temsilcileri ve büyükelçiler de katıldı.

Kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini uygulayacaklarını belirterek, "Siyaset; bütün insanlığın kurtuluşu için zalimin zulmüne dur demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur. İşte bizim siyasetimiz böyle bir siyasettir. Biz petrol, çimento, borç, faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini uygulayacağız. Türkiye komşu ülkelerden, uzak yerlerden tarım ve hayvancılık ihtiyaçlarını karşılıyor. Biz, bütün bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak potansiyele sahibiz. Tarım ve hayvancılığı en güçlü şekilde destekleyeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'deki huzur ve barışın adaletle sağlanabileceğini kaydeden Fatih Erbakan, iktidar olmaları halinde haklının güçlü olduğu bir yargı düzeni oluşturacaklarını belirterek, "Bütün insanlarımıza din, dil, ırk ayrımını gözetmeksizin hizmet edeceğiz. Biz vatandaşımızı Türk-Kürt, Alevi-Sünni, dindar-laik olarak ayırmayacağız" dedi.

(Mevlüt Hasgül - Mustafa Apaydın/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı Terör örgütü YPG/PKK, 18 sivilin öldüğü bombalı saldırıyı Münbiç üzerinden planladı İran'da benzin zammı protestolarında 1000 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 22:50:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]