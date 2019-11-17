Son Dakika Haberleri: Fatih Erbakan Büyük Kongre'de konuştu: Siyaset ezilenlerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur
Son Dakika Güncel Fatih Erbakan Büyük Kongre'de konuştu: Siyaset ezilenlerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur - Son Dakika

Fatih Erbakan Büyük Kongre'de konuştu: Siyaset ezilenlerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi 1'inci Olağan Büyük Kongresi'nde konuşan Fatih Erbakan, "Siyaset, bütün insanlığın kurtuluşu için zalimin zulmüne 'dur' demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur." dedi.

Erbakan, Ankara Arena Spor Salonu'nda "Burada gelecek var" sloganıyla düzenlenen Yeniden Refah Partisi 1'inci Olağan Büyük Kongresi'nde konuşma yaptı. Erbakan, " Siyaset, bütün insanlığın kurtuluşu için zalimin zulmüne 'dur' demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur. İşte bizim siyasetimiz böyle bir siyasettir." dedi.

Türkiye'deki ekonomik sorunları bitirecek projelere sahip olduklarını ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Siyaset, bütün insanlığın kurtuluşu için zalimin zulmüne 'dur' demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur. İşte bizim siyasetimiz böyle bir siyasettir. Biz petrol, çimento, borç, faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini uygulayacağız. Türkiye, komşu ülkelerden uzak yerlerden tarım ve hayvancılık ihtiyaçlarını karşılıyor. Biz bütün bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak potansiyele sahibiz. Tarım ve hayvancılığı en güçlü şekilde destekleyeceğiz."

HAKLININ GÜÇLÜ OLDUĞU YARGI DÜZENİ

Erbakan, Türkiye'de huzur ve barışın adaletle sağlanacağını vurgulayarak, iktidara gelmeleri halinde haklının güçlü olduğu bir yargı düzeni oluşturacaklarını belirtti.

"DİN, DİL, IRK AYRIMI GÖZETMEYECEĞİZ"

"Bütün insanlarımıza din, dil, ırk ayrımını gözetmeksizin hizmet edeceğiz. Biz vatandaşımızı Türk-Kürt, Alevi-Sünni, dindar-laik olarak ayırmayacağız." diyen Erbakan, ayrıca eğitim sisteminde de düzenlemeler yapmayı planladıklarını kaydetti.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan, ile Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile yabancı misyon temsilcileri katıldı.

İşte Yeniden Refah Partisi 1'inci Olağan Büyük Kongresi'nden görüntüler:

Fatih Erbakan Büyük Kongre'de konuştu: Siyaset ezilenlerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur
Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Siyaset, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:09 Kaynak: AA
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