Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı koronaya yakalandı - Son Dakika

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Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı koronaya yakalandı
6 saat önce
Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, korona virüsüne yakalanması nedeniyle tedavi altına alındı.
Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, korona virüsüne yakalanması nedeniyle tedavi altına alındı.
Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, rahatsızlanması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Burada kendisine korona virüsü testi yapılan Demir'in test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine hastaneye yatırılan İsmail Demir tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Demir'in aile bireylerinde ise herhangi bir pozitif vakayla karşılaşılmadığı, aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:52 Kaynak: İHA
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