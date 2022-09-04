Yeniden Refah Partisi Antalya 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Antalya 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

04.09.2022 20:30
Yeniden Refah Partisi Antalya 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

Yeniden Refah Partisi Antalya 2. Olağan Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeniden Refah Partisi Antalya 2. Olağan Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kepez ilçesindeki Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, Yeniden Refah Partisi Antalya İl Başkanı Atınç Korkmaz, yeniden başkanlığa seçildi.

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, burada yaptığı konuşmada, partilerini iktidara taşıyacaklarını söyledi.

Aşıla, partililerin seçimlere kadar dur durak demeden çalışması gerektiğini ifade etti.

Kongreye ayrıca Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu da katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Antalya 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika

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