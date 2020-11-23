Yeniden Refah Partisi Antalya Teşkilatı 2. yılı kutladı - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Antalya Teşkilatı 2. yılı kutladı

23.11.2020 10:49
Yeniden Refah Partisi Antalya Teşkilatı 2. yılı kutladı, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Antalya İl Başkanı Atınç Korkmaz, Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'de yüz binlerce teşkilat mensubuyla ülkenin ve milletin geleceği için projeler üreten, çalışan büyük bir teşkilat haline geldiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Antalya İl Başkanı Atınç Korkmaz, Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'de yüz binlerce teşkilat mensubuyla ülkenin ve milletin geleceği için projeler üreten, çalışan büyük bir teşkilat haline geldiğini söyledi.

Korkmaz, düzenlediği basın toplantısında, partilerinin 2 yıl önce 23 Kasım'da Genel Başkan Fatih Erbakan liderliğinde kurulduğunu hatırlattı.

Zorluklara rağmen büyük bir heyecanla çalışmalara başladıklarını aktaran Korkmaz, şunları söyledi:

"İslam coğrafyası işgal altındayken, Müslümanlar eziliyor ve katlediliyorken, Akdeniz'in ve Ege'nin serin sularında küçücük yavrularımız can veriyorken elbette duramazdık. Bütün bu zorluklara karşın sabrın, mücadelenin, kararlı olmanın, azmetmenin, cihat şuuruyla çalışmanın, milletimizi, bütün mazlum Müslümanları ve bütün ezilmişleri maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarma heyecanının, imanın ve inancın karşısında beşeri hiçbir gücün duramayacağını da biliyorduk ve bu şuurla yola çıktık."

Partide il ve ilçe kongrelerinin büyük katılımlarla gerçekleştirildiğini belirten Korkmaz, 81 ilde ve 820 ilçede teşkilatın var olduğunu bildirdi.

Milli görüş hareketinin yarı yolda kalmayacağını millete gösterdiklerini dile getiren Korkmaz, "Yeniden Refah Partimizin bugün Türkiye'de yüz binlerce teşkilat mensubuyla var olan, çalışan, ülkemizin ve milletimizin geleceği için projeler, çözümler üreten büyük bir teşkilat haline geldiğini görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Parti kurulduğu günden itibaren ülke genelinde yaşanan tüm sorunlara ilişkin görüş ve düşüncelerin sadece eleştiri boyutunda değil, çözüm önerileri ve somut projeleri ile aktarıldığını belirten Korkmaz, bu doğrultuda çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Toplantıya, İl Başkan Yardımcıları Veli Dere, Murat Sis, Mehmet Bayrak, Hasan Tekay ile Kadın Kolları İl Başkanı Nazlı Korkmaz da katıldı.

Refah Partisi, Türkiye, Antalya, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Antalya Teşkilatı 2. yılı kutladı - Son Dakika


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