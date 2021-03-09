Yeniden Refah Partisi Başkan Yardımcısı Bekin: "Papa'nın Irak ziyareti bölgede yeni çatışmaların habercisi" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Başkan Yardımcısı Bekin: "Papa'nın Irak ziyareti bölgede yeni çatışmaların habercisi"

09.03.2021 13:12
Yeniden Refah Partisi Başkan Yardımcısı Bekin:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Papa'nın Irak ziyaretine yönelik yaptığı değerlendirmede, "Papa Francesco'nun, Vatikan'ın 'dinler arası diyalog' projesini mikro mezhepçilik anlayışla daha da ileri boyuta taşıyarak, 'mezhep içi' ayrıştırma politikalarını kaşıyarak yeni...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Papa'nın Irak ziyaretine yönelik yaptığı değerlendirmede, " Papa Francesco'nun, Vatikan'ın 'dinler arası diyalog' projesini mikro mezhepçilik anlayışla daha da ileri boyuta taşıyarak, 'mezhep içi' ayrıştırma politikalarını kaşıyarak yeni fay kırılmalarını önceleyeceği ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Papa Francesco'nun Irak ziyaretini ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaptığı yazılı açıklamada Bekin, Papa Francesco'nun Irak ziyaretinin İslam'a karşı Vatikan'ın başlattığı ve Türkiye'deki ayağını FETÖ'nün oluşturduğu 'Dinler arası diyalog' projesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bekin değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden Papa Francesco'nun, Uluslararası İnsan Kardeşliği Konferansı'nda El Ezher Şeyhi Ahmed el Tayip ile bir araya gelerek 'aşırılıkla mücadele' başlıklı bir belgeye imza atması ve ikilinin 'dinler arası diyalog' projesine atıfta bulunmaları dikkatlerden kaçmamıştı. Papa'nın benzer şekilde Irak'ı ziyaret etmesinin ve 'dinler arası diyalog' kapsamında bizzat temaslar yürütmesinin özel anlam taşımakta olduğunu ve sadece Irak'ın değil, tüm bölgenin geleceğine yönelik önemli planların bir parçası niteliğinde olduğu gayet aşikardır."

"Papa'nın Necef ziyaretini de benzer açıdan değerlendirmek gerekir düşüncesindeyiz" diyen Bekin, "Türkiye ile İran arasında muhtemel mezhep ayrıştırma planlarını çok iyi okuyan ve Refahyol iktidarı döneminde uyguladığı icraatlar ile söz konusu planı ters yüz eden 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın çabaları bugün Papa'nın Necef ziyaretiyle daha müşahhas bir hal almıştır. Daha önceden 'dinler arası diyalog' kapsamında büyük yaralar alan Hükümetin, Papa'nın son Irak ziyaretiyle ortaya çıkan gelişmelerden önemli dersler çıkararak daha dikkatli politikalara yönelmesi son derece büyük önem arz etmektedir" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Yeniden Refah Partisi Başkan Yardımcısı Bekin: Papa'nın Irak ziyareti bölgede yeni çatışmaların habercisi

Papa Francesco, Refah Partisi, Papa, Irak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Başkan Yardımcısı Bekin: 'Papa'nın Irak ziyareti bölgede yeni çatışmaların habercisi' - Son Dakika


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