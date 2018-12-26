Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi Bilecik Kurucu İl Başkanı Belli Oldu

Yeniden Refah Partisi Bilecik Kurucu İl Başkanı Belli Oldu

46 dakika önce

Yeniden Refah Partisi Bilecik Kurucu İl Başkanı Cafer Arslanboğa oldu.

Yeniden Refah Partisi Bilecik Kurucu İl Başkanı Belli Oldu, System.String[]
Yeniden Refah Partisi Bilecik Kurucu İl Başkanı Cafer Arslanboğa oldu.

Ankara'da düzenlenen Yeniden Refah Partisi tanıtım toplantısının ardından Bilecik Kurucu İl Başkanı olarak Cafer Arslanboğa göreve getirildi. Arslanboğa yetki belgesini Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın elinden aldı. Erbakan, kurucu İl Başkanı Arslanboğa'yı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:31 Kaynak: İHA

Necmettin Erbakan, Ankara, Bilecik, Refah Partisi, Politika
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