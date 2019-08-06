Yeniden Refah Partisi, Cacabey Meydanında 'Tanıtım ve Üye çalışması' standı açtı
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Yeniden Refah Partisi Kırşehir teşkilatı tarafından Cacabey Meydanında 'Tanıtım ve Üye çalışması' adıyla stant açtı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:53 Kaynak: İHA
Yeniden Refah Partisi Kırşehir
teşkilatı tarafından Cacabey Meydanında 'Tanıtım ve Üye çalışması' adıyla stant açtı.
Kırşehir Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Necip Yavuz, açılan stant da üye kayıtlarının yapılacağını ve parti görevlileri tarafından da genel ve yerel politika bilgilendirmesi yapacaklarını söyledi.
İl Başkanı Yavuz, "Türkiye
genelinde olduğu gibi parti teşkilatımız Kırşehir'de de önemli ivme yakaladı. Yeniden Refah Partisi, bölmeye değil birleştirmeye ve kucaklamaya gitmektedir. Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayarak, ülkemizde barış, huzur ve güçlü ekonominin temellerini atacağız."dedi.
Cacabey Meydanında açılan stant Cumartesi gününe kadar kalacak. - KIRŞEHİR
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