Yeniden Refah Partisi, çiftçinin durumunu anlamak için tarlada tarım yapıyor - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi, çiftçinin durumunu bizzat anlamak için Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki yaklaşık 7 dönümlük araziyi ekip biçti.

Türkiye'deki çiftçinin yaşadığı meseleleri masa başından değil, tarladan takip eden Yeniden Refah Partisi, il ve ilçelere ektikleri buğdayın hasadına başladı. Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Polatlı ilçesinde 30 dönümlük arazide yapılan hasadın ardından Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki yaklaşık 7 dönümlük arazinin de hasadı gerçekleştirildi. Köylünün yanı sıra birçok davetlinin de katıldığı hasatta konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomik İşler Başkanı Dr. Fatih Öztek, "Türkiye'nin dört bir noktasında tarlalarda ekim yapıyoruz. Bu belki de Türkiye siyasi tarihinde bir ilktir. 'Türkiye'de bir karış ekilmemiş toprak bırakmayız' demekten ziyade, biz sahada il ve ilçe teşkilatlarımızla ekim yapıyoruz. Mahsulü de kendimiz kaldırıyoruz. Bizim hedefimiz, sınırlı sayıdaki tarlaları ekerek buralardan gelir elde etmek değil, köylümüzün sahada ne gibi sıkıntılar çektiğini görmektir. Bu emeğin karşılığını alıyor mu? Ona bakıyoruz. İlk başladığım günden itibaren yaptığımız harcamaları kalem kalem not ediyoruz. Son olarak elde ettiğimiz mahsulden ne kadar elimize para kaldığını hesaplıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapılan hasadın çiftçiye getirdiği kardan bahseden Öztek, "30 dönümlük bir tarlaya buğday ektik. Masrafları çıktığımızda aylık olarak elimize 650 lira kaldı. Uzaktan masa başından, köylümüz niye ekmiyor, tarlasını terk edip şehirlere niye geliyor diye sormak kolaydır. Ama sahaya indiğinizde sizin de yapacak bir şeyinizin kalmadığını görüyorsunuz. Aylık 650 lirayla çiftçi çoluğunu çocuğunu okula mı göndersin, kendi ihtiyaçlarını mı karşılasın? Asgari ücretin dörtte birine tekabül ediyor. Bu rakamla bir çiftçinin geçinmesi mümkün değil. Aynı durum maalesef burası için de geçerlidir. Çiftçimiz geçinemiyor. Çiftçimizden bunu dinleyerek de öğrenebilirdik. Ama biz yaşayarak görmek istedik. İnsanlar toprağı ekmek yerine büyük şehirlere giderek çalışmayı tercih ediyor" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi olarak iktidarı teslim aldıklarında çiftçinin derdi neydi diye sormaya gerek kalmayacağını belirten Fatih Öztek, "Çiftçinin meselelerini çözecek, gerekli adımları hızlı bir şekilde iktidara geldiğimizde atacağız. Gerekli olan mazot ve gübre desteğini arttıracağız. Bütün tarlaların arazilerin ekilmesi için, tohumları ücretsiz olarak vereceğiz. Ayrıca, çiftçilerin ürettiğine mukabil borçlarını sileceğiz. Ertelemeyeceğiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Mehmet Aras ise, "Siyasetin gururu Milli Görüş'te çare vardır. Siyasetin gururu Dr. Fatih Erbakan'da çare var. İnşallah bir yıl sonra geliyoruz." dedi.

Yeniden Refah Partisi Orhaneli İlçe Başkanı Davut Balı ise, çiftçinin bırakın para kazanmayı, elindekini, avucundakini kaybeder hale geldiğini söyledi. Davut Balı, "Çünkü tarımın girdi maliyetleri yüksektir. Tohum, gübre, tarım ilacı ve aletleri ithal olduğundan dolar ve euronun yükselmesiyle onlar da yükselmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından biçerdöver, buğday tarlasına girerek hasat yaptı. - BURSA