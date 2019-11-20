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Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkanı Dallı MKYK'ya seçildi

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkanı Dr. Sabih Dallı, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu'na (MKYK) seçildi.

Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkanı Dallı MKYK'ya seçildi, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkanı Dr. Sabih Dallı, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu'na (MKYK) seçildi.


Hafta sonu Ankara Arena Spor Salonu'nda 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleştirilen Yeniden Refah Partisi'nin 1. Olağan Büyük Kongresi'nde Diyarbakır İl Başkanı Dr. Sabih Dallı, MKYK'ya seçildi.


Dr. Dallı yaptığı açıklamada eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 50 yıl önce temelini attığı Milli Görüş'ün daha sonra Türkiye ve dünyaya yayıldığını söyledi. Dr. Dallı, "Genel başkanımız Fatih Erbakan, partisinin ilk Olağan Genel Kurulu'nda geçerli oyların tamamını alarak genel başkan oldu. Ben de kongrede Merkez Karar Yönetim Kurulu'na seçildim. Genel başkanımız kongre konuşmasında Doğu ve Güneydoğu'ya büyük önem verdiğini özellikle vurguladı. Merkez Karar Yönetim Kurulu'na seçilmem partimin Diyarbakır'a verdiği önemin göstergesidir" dedi. - DİYARBAKIR

Refah Partisi, Diyarbakır, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
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