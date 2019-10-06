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Yeniden Refah Partisi Erzurum 1. Olağan Kongresi

1 saat önce

Yeniden Refah Partisi Erzurum 1. Olağan Kongresi, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla yapıldı.

Yeniden Refah Partisi Erzurum 1. Olağan Kongresi, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla yapıldı.

Kazım Karabekir Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda, partililere seslenen Erdoğan, Erzurum 1. Olağan Kongresi'nin Erzurum'da Yeniden Refah ve milli görüş sancağını en yüksek burçlara dikecek buluşma olmasını dilediğini aktardı.

Erzurum halkına verilen sözlerin tutulmadığını öne süren Erbakan, "Biz Yeniden Refah iktidarında hikaye anlatmayacağız, bizden öncekileri suçlayıp yıllar boyunca bizden öncekilerin yaptıklarını anlatmakla vakit harcamayacağız." diye konuştu.

Erbakan, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden sonra söylediği sözleri hatırlatarak, "Biz seçimlerden sonra, 'Millet AK Parti'yi cezalandırmak için CHP'li adayları seçti. Şimdi de ' O CHP'li belediye başkanları milleti cezalandırmak için kolları sıvayacak' dedik. İşte dediğimiz gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

"CHP'li Küçükçekmece Belediyesi 19 Eylül'de yayınladığı belgede, personele 'sakal bırakamazsınız' demeye kalkıyor. Neymiş, 657 sayılı kanunun kılık kıyafet hükümleri varmış ve personel sakal bırakamazmış." diyen Erbakan, sözlerine şöyle sürdürdü:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yayınladığı talimat yazısında aynı kanunun kılık kıyafet hükümlerine uymayan hakkında disiplin soruşturması açılacağını ifade ediyor. Bu bildiğimiz CHP, 50-60 senedir ne yaptıysa bugün gelip genetik özelliğinin gereğini yine yerine getiriyor. Bu olaylar karşısında dindar kesimin elindeki medya organları, internet haber siteleri en sert bir şekilde tepki gösteriyor. Yerden göğe kadar haklılar. Bu yasakçı uygulamalara, milletin inancıyla kavga eden zihniyete, 28 Şubat dönemini andıran bu uygulamalara elbette ki en sert tepkinin verilmesi lazım."

Kongreye, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Yüksel, Genel Başkan Başdanışmanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Necdet Aydın, Ağrı, Artvin, Bingöl, Gümüşhane, Kars, Muş, Trabzon, Rize ve Çorum il başkanları ile partililer katıldı.

Yeniden Refah Partisi Erzurum 1. Olağan Kongresi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kazım Karabekir, Refah Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:37 Kaynak: AA
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