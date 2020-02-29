Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Aydın'dan İdlib mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Aydın'dan İdlib mesajı - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Aydın'dan İdlib mesajı

7 saat önce

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Nejdet Aydın, "Suriye'de öyle bir adım atmalıyız ki; bundan kesinlikle emperyalist güçler kazançlı çıkmamalı!" dedi.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Aydın'dan İdlib mesajı, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Nejdet Aydın, " Suriye'de öyle bir adım atmalıyız ki; bundan kesinlikle emperyalist güçler kazançlı çıkmamalı!" dedi.


Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Nejdet Aydın, İdlib'te şehit düşen 33 Mehmetçik için bir taziye mesajı yayınladı. İl Başkanı Nejdet Aydın, İdlib'te görev yapan Mehmetçik'lere karşı rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hain saldırının, Türkiye'nin yüreğine ateş olarak düştüğünü ifade ederek, "Bu hain saldırıda 33 kardeşimiz şehadet şerbeti içmiş ve Rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralı askerlerimize de, acil şifalar diliyoruz. Acımız elbette tarifsizdir, elbette büyüktür. Devletimiz ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gerekeni elbette yapacak, bu hain saldırının hesabını muhakkak soracaktır. Kaldı ki, iki gündür devam eden operasyonlar, bu hain saldırıya karşı misliyle karşılık verildiğini ortaya koymaktadır. Bizim için bir o kadar önemli olan bir husus daha var ki, o da Suriye'de emperyal düzenin ekmeğine yağ sürmemeye dikkat etmektir" diye konuştu.


Aydın: Atacağımız adımlar çok önemli


Ortadoğu'nun ateş çemberine dönüştüğünü ve Türkiye'nin de bu ateşin içerisine çekilmek istendiğinin altını çizen Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Nejdet Aydın, "Milli Görüş, Ortadoğu üzerinde yapılan planları yıllardır ifade ediyor, izah ediyor, uyarı yapıyor. Şu an Suriye'de yaşanan gelişmeler de, aslında bu planın bir parçasıdır. Önemli olan bizim bu plana karşı durmamız ve böylece bu planı yapan emperyalist güçleri de bozguna uğratmamızdır. O plan ki gayet açıktır; ortak inanç değerlerine sahip iki komşu devleti karşı karşıya getirmek ve kesinlikle kardeşi kardeşe kırdırtmaktadır. Bu yüzden Suriye'de atacağımız adım, bu planı bozmaya ve emperyalist güçlerin tuzağını boşa çıkarmaya yönelik olmalıdır" şeklinde konuştu. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:50 Kaynak: İHA
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