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Yeniden Refah Partisi Fatih İlçe kongresini yaptı - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Fatih İlçe kongresini yaptı

11.07.2021 10:18

Yeniden Refah Partisi Fatih İlçe kongresini yaptı Kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan da katıldı Yeniden Refah Partisi'nde Fatih ikinci olağan kongresi yapıldı.

Yeniden Refah Partisi Fatih İlçe kongresini yaptı

Kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan da katıldı

İSTANBUL - Yeniden Refah Partisi'nde Fatih ikinci olağan kongresi yapıldı. Kongreye katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin politikalarına ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Fatih ikinci olağan kongresini dün akşam saat 18.00'da Fatih Karagümrük stadında yaptı. Kongrede mehter takımı gösterisi, Kur'an tilaveti yapıldı. Parti Genel Başkan Başdanışmanı Davut Güloğlu da sahne alarak parti için yazdığı şarkıyı canlı olarak seslendirdi. Kongreye katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan partisinin politikalarına ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

"Maneviyatçı önce ahlak ve maneviyat düsturuna sahip ve aynı zamanda nefis terbiyesini gerçekleştirmiş bir gençlik"

Partisinin hedeflerini anlatan Erbakan "5 şey yapacağız dedik. Birincisi adalet, ikincisi herkese refah, üçüncü çok önemli husus ne; o da kaliteli nesil yetiştirecek kaliteli eğitim sistemi. Kaliteli nesil ne demek? Hem bilimsel kalitesi yüksek hem de ahlaki kalitesi yüksek. Materyalist, maddeci, dünyacı, kuvveti üstün tutan, hedonist bir gençlik yerine hakkı üstün tutan dünyacı değil ahiret öncelikli olan, maneviyatçı önce ahlak ve maneviyat düsturuna sahip ve aynı zamanda nefis terbiyesini gerçekleştirmiş bir gençlik. Merhum Erbakan hocamızın ifadesiyle beşin dörtten büyük olduğunu bildiği kadar, dört helalin beş haramdan daha büyük ve kıymetli olduğunu bilen bir nesil" dedi.

" Türkiye'de boşanmaların büyük kısmı geçim sıkıntısından dolayı"

Erbakan, aile müessesesinin önemini vurgulayarak "Atılacak dördüncü adım, ülkenin milletin sigortası emniyet sübabı olan aile müessesesinin korunması. Bunun için de dört husus var birincisi ekonomik şartların düzeltilmesi, bugün Türkiye'de boşanmaların büyük kısmı geçim sıkıntısından dolayı. Dar gelirli milyonların alım gücünü arttırmadan ailenin devamlılığını sağlayamazsın. İkincisi eğitim sisteminin ıslah edilmesi. Maddeci, dünyacı bir gençlik yetiştirirseniz o gençlerin evliliği uzun süreli olmaz eğitim sistemini mutlaka ıslah etmeniz lazım aileyi korumak için. Üçüncüsü gece gündüz ifsat yapan medyanın ıslah edilmesi" şeklinde konuştu.

"6284'ü de iktidar olur olmaz kaldırıp atacağız Allah'ın izniyle"

Aile ve sosyal politikalar politikasını da eleştiren Erbakan "Dördüncüsü yuva yıkan ifsat eden batıdan ithal aile ve sosyal politikalar alanındaki kanun ve düzenlemelerin ortadan kaldırılması. Bizlerin gayretiyle İstanbul Sözleşmesi yırtılıp atıldı elhamdülillah. Şimdi sıra 6284 sayılı kanundadır. Sadece bir senelik süre içinde 750 bin babanın evinden ailesinden çoluk çocuğundan uzaklaştırılmasına neden olan 6284'ü de iktidar olur olmaz kaldırıp atacağız Allah'ın izniyle" dedi.

Yeniden Refah Partisi Fatih İlçe kongresini yaptı
Yeniden Refah Partisi Fatih İlçe kongresini yaptı
Yeniden Refah Partisi Fatih İlçe kongresini yaptı
Yeniden Refah Partisi Fatih İlçe kongresini yaptı
Yeniden Refah Partisi Fatih İlçe kongresini yaptı
Yeniden Refah Partisi Fatih İlçe kongresini yaptı
Yeniden Refah Partisi Fatih İlçe kongresini yaptı

Fatih Karagümrük, Davut Güloğlu, Refah Partisi, Fatih, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Fatih İlçe kongresini yaptı - Son Dakika


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