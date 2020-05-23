Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı, kazada öldü - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı, kazada öldü

KAYSERİ'de, Yeniden Refah Partisi Bünyan Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Çam (19) TIR'ın çarpması sonucu hastanede hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de, Yeniden Refah Partisi Bünyan Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Çam (19) TIR'ın çarpması sonucu hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Bünyan ilçesi Gergeme Mahallesi'nde meydana geldi. S.A yönetimindeki TIR, yürüyerek evine giden Doğukan Çam'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Çam, çağrılan ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeniden Refah Partisi Bünyan Gençlik Kolları Başkanı olduğu belirtilen Doğukan Çam, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alındı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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