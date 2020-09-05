Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal'dan "enerji kaynakları" açıklaması Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Üniversitesi Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Doğan Aydal, " Türkiye'nin şu andaki kurulu güneş enerjisi ve bütün diğerleri de olmak üzere enerji gücü 91 bin 269 megavat. Biz Türkiye'de sadece güneşten 380 bin megavatlık güneş enerjisi santrali kurabiliriz." dedi.

Aydal, Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde milli kaynaklar ile iç ve dış borçlanma konularında konferans verdi.

Konferans öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Aydal, parti olarak sadece tenkit edici siyaset yürütmediklerini söyledi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara çözüm amaçlı 17 başlıkta "Milli Kaynaklar Paketlerimiz 1" kitabı hazırladıklarını ifade eden Aydal, şöyle konuştu:

"Kitabımızdaki projeleri sade vatandaşın anlayacağı şekilde aktardık ama tüm teknik ve fiziki detaylara yer verdik. Biz bu ülkenin çocuklarıyız ve ülkemize borçluyuz. Ortaya koyduğumuz kitaptan mevcut hükümet faydalanmak isterse memnuniyet duyarız. Yani İktidara gelelim de size faydalı olalım gibi ön yargımız yok. Nitekim enerji politikaları üzerine çalışan kişiyim."

Aydal, ülkenin dünya üzerinde güneş ışığından çok fazlasıyla faydalanabilecek konumda olduğunu belirterek, güneş enerjisiyle ilgili öngörülerinin olduğunu dile getirdi.

Ülkeye hizmet etmek istediklerini aktaran Aydal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin şu andaki kurulu güneş enerjisi ve bütün diğerleri de olmak üzere enerji gücü 91 bin 269 megavat. Biz Türkiye'de sadece güneşten 380 bin megavatlık güneş enerjisi santrali kurabiliriz. Tüm detayları ve teknik bilgileri kitapta anlattık. Bizim niyetimiz oy değil, Türkiye'nin kaynakları var. Allah aşkına bizi dinleyin çünkü bu kaynaklar kullanıldığında dışarıdan borç almayan Türkiye'yi ilk 5 yılda ayağı kaldırırız, ikinci 5 yılda da ihracatı en az ikiye katlarız. Sadece enerjiden bile böyle güce sahibiz. Bu kadar açık ne net imkanlar var."