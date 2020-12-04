Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sakartepe: "CHP'nin genetik hastalığı ortaya çıktı" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sakartepe: "CHP'nin genetik hastalığı ortaya çıktı"

04.12.2020 12:47
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sakartepe:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, CHP'li milletvekilinin kahraman Türk ordusu ile ilgili talihsiz açıklamasını kabul edilemez bulduklarını, CHP'nin genetik hastalığının yine depreştiğini, CHP'yi milletin değerlerine ve kurumlarına sahip çıkmaya davet...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, CHP'li milletvekilinin kahraman Türk ordusu ile ilgili talihsiz açıklamasını kabul edilemez bulduklarını, CHP'nin genetik hastalığının yine depreştiğini, CHP'yi milletin değerlerine ve kurumlarına sahip çıkmaya davet ettiklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe yaptığı açıklamada, "Öncelikle belirtmek isteriz ki, son dönemde Suriye sınırımızda, Doğu Akdeniz'de, terörle mücadelede destanlar yazan Mehmetçiğimizin millet olarak arkasındayız. Kahraman ordumuzun bu başarısından dolayı dostlarımız seviniyor, düşmanlarımız ise korkuyor. Mehmetçiğimizin başarıları göğsümüzü kabartırken, onlar fiili olarak sahada, millet olarak bizler de yüreğimizle ve dualarımızla evlatlarımızın arkasındayız. Bu hafta bir CHP milletvekilinin kahraman ordumuz için kullandığı skandal açıklamalar ülke gündemine düştü. Millet olarak üzülerek bu beyanatları izledik. Dahası ise CHP yönetimi tarafından milletvekilinin sözlerine sahip çıkılmasını hayretle ve ibretle izledik. Aziz milletimizin hiçbir ferdi tarafından asla kabul edilemeyecek bu açıklamaların ısrarla devam etmesi ve arkasında durulması ise CHP'nin halk ile olan mesafesini göstermektedir. Yargı mensuplarıyla, öğretmenlerle, esnafla arasına mesafe koyan CHP son açıklamaları ile millet ile de arasına mesafe koymuştur."

"CHP'nin genetik hastalığının yine depreştiği ortaya çıkmaktadır" diyen Sakartepe şöyle devam etti:

"Devletin kurucu partisi olduğunu her seferinde ifade eden CHP'yi devlet ve milleti anlamaya, milletin değerlerine ve kurumlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bununla birlikte gözden kaçırılan en önemli ayrıntı ise Habertürk televizyonuna RTÜK tarafından verilen hakkaniyete uygun olmayan cezadır. Bahse konu talihsiz açıklama Habertürk televizyonunda bir CHP milletvekili tarafından yapılmıştır. Fakat, program moderatörü tarafından müdahale edilmesine ve tasvip edilmediğinin net olarak ortaya koyulmasına rağmen RTÜK tarafından üst sınırdan cezalandırılmıştır. Bu cezanın hukuka uygun olmadığı ve basın özgürlüğü açısından ilgili cezanın kaldırılması gerektiği kanaatindeyiz." - ANKARA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sakartepe: CHP'nin genetik hastalığı ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi, Refah Partisi, Sakartepe, Genetik, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sakartepe: 'CHP'nin genetik hastalığı ortaya çıktı' - Son Dakika


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